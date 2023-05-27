Судак, Крым, 27 мая, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с открытием Академии творческих индустрий «Меганом» — круглогодичного образовательного центра арт-кластера «Таврида» в Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В своём видеообращении, опубликованном на канале «Крым 24», президент отметил, что на карте Крыма появляется новая точка притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России.

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«Под руководством лучших профессионалов вы сделаете ещё один шаг, чтобы осуществить свои идеи и мечты», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что за последние пять лет благодаря форуму «Таврида» сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодёжи.

Российский лидер выразил уверенность, что такой проект даст многое для развития творческих индустрий. «Символично, что такой проект обрёл дом именно в Крыму», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко 27 мая принял участие в церемонии открытия Академии творческих индустрий «Меганом». Он отметил, что несколько лет назад «всё начиналось с палаток и фанерных домиков», а теперь открылся большой современный образовательный центр.

Также Кириенко принял участие в церемонии символического старта строительства контент-центра — комплекса помещений и инфраструктуры для организации полного цикла кинопроизводства, который призван стать центром притяжения для кинематографистов всей России и где молодым авторам создадут условия для освоения новейших технологий кино — и видеопроизводства совместно с экспертами.