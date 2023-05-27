Сочи, Краснодарский край, 27 мая, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «Сочи» и петербургским «Зенитом» закончился вничью 1:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Зенит»

На первой минуте игры гол в составе команды хозяев забил Артур Юсупов. Петербуржцы отыгрались после перерыва, мяч на счету Густаво Мантуана.

«Зенит» ранее досрочно выиграл чемпионат России, став обладателем титула в пятый раз подряд. «Сочи», занявший в минувшем сезоне 2-е место, перед последним туром нынешнего чемпионата занимает 10-ю строчку в таблице с 38 очками.

Как сообщалось ранее, в других матчах 29-го тура РПЛ «Оренбург» со счётом 3:1 обыграл «Торпедо», «Урал» на своём поле разгромил «Химки» (3:0), а «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью 0:0.