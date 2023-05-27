Симферополь, 27 мая, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что на Украине все руководители — воры, но украинский президент Владимир Зеленский — наиболее успешный из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Он наколядовал на этом конфликте приличные деньги. Он вовлек в этот процесс все мировое сообщество, они стали вольно и невольно свидетелями его шоу», — отметил Константинов.

По его мнению, американцы не ошиблись с Зеленским, «в этом смысле он превзошел все их ожидания».

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин накануне высказал мнение, что Зеленский мог потерять власть в стране из-за действий Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Эксперт считает, что для дальнейшей поддержки Украины у США нет рациональной причины. Сначала в Вашингтоне оправдывали поставку оружия ВСУ выигрышем в конфликте, теперь оказание военной поддержки объясняется бедственным положением Киева.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру высказал мнение, что правительство Зеленского скоро может развалиться — это произойдёт, когда ослабнет поддержка со стороны США.