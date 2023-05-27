Краснодар, 27 мая, 2023, 21:27 — ИА Регнум. «Краснодар» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги сыграл вничью 0:0 с московским ЦСКА.

Виталий Тимкив / РИА Новости Игроки ФК «Краснодар» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ПФК ЦСКА (Москва). Слева вратарь Станислав Агкацев, второй слева Александр Кокшаров

Во втором тайме хозяева поля остались в меньшинстве после удаления на 57-й минуте защитника Вячеслава Литвинова.

После этой игры ЦСКА по-прежнему занимает второе место в чемпионате (55 очков), но его может обогнать «Спартак», у которого есть матч в запасе. «Краснодар» располагается на шестой позиции (47 очков).

Как сообщалось ранее, в других матчах 29-го тура Российской премьер-лиги 27 мая «Оренбург» на своём поле со счётом 3:1 обыграл «Торпедо», а «Урал» в Екатеринбурге разгромил «Химки» (3:0).