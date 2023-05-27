Москва, 27 мая, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Российские войска смогли освободить несколько населённых пунктов, заманив противника в «огневой мешок», рассказал подполковник Булат Шамсиев в видео, размещенном в Telegram-канале Минобороны России.

Минобороны России Булат Шамсиев. Подполковник.

Перед его батальоном стояла задача занять оборонительные рубежи, чтобы украинские военные, состоящее из элитных подразделений, стянули основные силы на одно направление. По словам подполковника, против мотострелкового батальона сражалось три бригады, в том числе один полк спецназа. Батальону Шамсиева удалось заманить врага в ловушку.

«Была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в огневой мешок. Успешно их атаковали и заставили отойти на исходные позиции, потеряв в живой силе и технике», — рассказал он.

В Минобороны уточнили, что эта операция помогла российским военным освободить несколько населённых пунктов. Какие именно населённые пункты были освобождены, в ведомстве не уточнили.

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Продолжая дальнейшее наступление, подполковник Шамсиев попал под обстрел и был ранен. В настоящий момент он проходит реабилитацию, чтобы вернуться в строй.

Ранее СМИ узнали, в какую ловушку попадут ВСУ в ходе контрнаступления. В частности, издание Financial Times написало, что украинские военные будут подвергнуты сильному обстрелу со стороны Вооружённых сил России, прорвать многочисленные российские оборонительные линии без тяжёлых потерь будет очень сложно.

Как передавало ИА Регнум, бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис сообщил, что ситуация на Украине смещается в сторону России, независимо от того, насколько это нравится или не нравится Западу.