Краматорск, ДНР, 27 мая, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Российские войска 27 мая нанесли ракетные удары по объектам в Краматорске (временно оккупированная Украиной территория ДНР) и Богодуховском районе Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«️В Краматорске удар нанесен по промзоне НКМЗ (Новокраматорский машиностроительный завод. — Прим. ред.), где уже год концентрируют силы и технику ВСУ», — сказано в материале.

Ранее издание «Страна» со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщило о взрывах в Богодуховском районе. В Харьковской области, а также в Сумской и Полтавской, объявлялась воздушная тревога. Позднее она была объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.

В ночь на 26 мая по Украине был нанесён комбинированный удар с применением стратегических бомбардировщиков и дронов «Герань». Прогремела серия мощных взрывов в целом ряде городов, в том числе в Киеве, Днепропетровске и Харькове.

27 мая обозреватели американского издания Military Watch Magazine сообщили, что, по ожиданиям западных аналитиков, следующей целью Вооружённых сил России после освобождения Артёмовска станет город Часов Яр, расположенный западнее. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что с утратой Артёмовска ВСУ рискуют лишиться также Славянска и Краматорска, напомнили авторы.