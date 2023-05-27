Москва, 27 мая, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали предварительные операции в рамках контрнаступления, однако понадобится довольно продолжительное время, чтобы оно набрало обороты, заявил 27 мая советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Также он отметил, что по мере того, как контрнаступление будет набирать обороны, число вторжений диверсионных групп в Россию будет увеличиваться.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут.

Бывший советник главы Пентагона американский полковник Дуглас Макгрегор тем временем сообщил, что власти США выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, в соответствии с которым он должен либо срочно отдать приказ о контрнаступлении ВСУ, либо начать переговоры с Россией об условиях капитуляции.

14 мая президент Украины заявил, что проведение контрнаступления ВСУ сдерживают два фактора: плохие погодные условия в зоне боевых действий и нехватка ракет, а также систем большой дальности. 15 мая он рассказал, что украинская армия не готова к контрнаступлению и войска потеряют «много людей», если им отдать приказ наступать.