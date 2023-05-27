Мюнхен, Германия, 27 мая, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Наблюдательный совет немецкого футбольного клуба «Бавария» уволил со своих постов бывших игроков команды — генерального директора клуба Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича, сообщили в пресс-службе клуба.

Наблюдательный совет ФК «Бавария» Хасан Салихамиджич

«Бавария» в этом сезоне в очередной, 11-й раз подряд выиграла национальный чемпионат, однако на решение руководителей клуба это не повлияло.

«В связи с общей ситуацией мы пришли к решению о назначении нового руководителя. Мы хотим выразить благодарность Оливеру Кану за его преданность общему делу, идее и за всё, чего мы добились вместе. Он навсегда останется важной частью «Баварии», — цитирует пресс-служба клуба заявление генерального директора Герберта Хайнера.

Салихамиджич занимал свой пост с 2017 года, Кан — с 2021-го. Место Кана займёт Кристиан Дризен, кандидатура нового спортивного директора ещё не утверждена.

Как сообщалось ранее, «Бавария» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу 27 мая одержала победу над «Кёльном» со счётом 2:1. «Бавария» набрала столько же очков, сколько дортмундская «Боруссия», но оказалась выше по дополнительным показателям. «Боруссия» до последнего тура лидировала, но упустила победу в чемпионате, сыграв вничью с «Майнцем».