Нью-Дели, 27 мая, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Чиновник в индийском штате Чхаттисгарх приказал осушить водохранилище, чтобы достать оттуда свой телефон Samsung Galaxy стоимостью около $1200.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Samsung

32-летний сотрудник правительственного отдела по продуктам питания Раджеш Вишвас уронил смартфон в водоём, делая селфи. После того как водолазы не смогли его найти, он приказал осушить водохранилище.

При этом он утверждал, что на устройстве содержатся конфиденциальные правительственные данные, которые нуждаются в извлечении. Когда телефон был обнаружен, он оказался слишком залит водой и не работал.

На откачку воды потребовалось три дня. Насос работал несколько дней, выпустив около 2 млн литров воды, что достаточно для орошения 6 кв. км сельхозугодий.

Откачку воды остановили, когда по жалобе прибыл другой чиновник из отдела водных ресурсов. После этого Вишваса обвинили в злоупотреблении своим положением и отстранили от работы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Индии мужчина, которого считали умершим от последствий заражения коронавирусом в 2021 году, неожиданно для семьи вернулся домой через два года. По словам его отца, вся семья долго не могла говорить, настолько они были потрясены появлением родственника. Супруга мужчины, которая два года жила как вдова, испытала настолько сильные эмоции, что на время потеряла дар речи.