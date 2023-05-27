Кропивницкий, Украина, 27 мая, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Храм Успения Пресвятой Богородицы, который ранее использовался канонической Украинской православной церковью (УПЦ), передан в аренду раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), говорится в сообщении, размещённом на сайте Кропивницкого городского совета в Кировоградской области Украины.

Користувач: Turzh Кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы — кафедральный собор Кировоградской и Новомиргородской епархии Украинской православной церкви в Кропивницком (Кировограде)

В сообщении отмечается, что решение о передаче храма ПЦУ приняли депутаты горсовета. Сам храм перешел в коммунальную собственность решением депутатов горсовета от 4 мая.

Как сообщало ИА Регнум, руководители ПЦУ вместе с представителями властей, правоохранительных органов Украины и «активистами» продолжают отъём храмов у канонической Украинской православной церкви.

На священников и прихожан православных приходов регулярно совершаются нападения. Руководители ПЦУ предлагают православным монахам и священникам переходить в раскол, требуя при этом отречься от русского мира.

Также на Украине стали возбуждать уголовные дела против представителей УПЦ, обвиняя в разжигании религиозной вражды за нелицеприятные высказывания в адрес ПЦУ.