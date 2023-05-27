Донецк, 27 мая, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Представители правоохранительных органов задержали двух военнослужащих — бывших заключённых, самовольно покинувших воинскую часть в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Ранее стало известно, что из воинской части в ДНР сбежали семь военнослужащих, бывших заключённых. Трое сбежавших были задержаны в одном из кафе в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один беглец мёртв — его застрелили другие сбежавшие, поскольку тот хотел сдаться властям.

«Ещё двое задержаны. Ведутся поиски ещё одного», — рассказал представитель правоохранительных органов.

В январе 2023 года ИА Регнум сообщало, что сбежавший с оружием из воинской части в зоне проведения спецоперации военнослужащий Дмитрий Перов обнаружен и ликвидирован в Липецкой области.

25 мая стало известно, что суд в Казахстане оставил в силе приговор в отношении гражданина России Игоря Санджиева, который сбежал в республику из воинской части, расположенной в Элисте. Ранее он был признан виновным по статье об умышленном незаконном пересечении границы и осуждён на шесть месяцев ограничения свободы. Санджиеву дали месяц на то, чтобы добровольно покинуть республику.