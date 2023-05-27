Москва, 27 мая, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Важные преимущества Мурманской области — квалифицированные кадры и энергия людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя жителей региона с его 85-летним юбилеем.

Лев Федосеев/ТАСС Россия. Мурманск. Стела на южном въезде в город

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис зачитал поздравление главы государства на торжественном вечере в Мурманске, посвящённом этому событию.

«Мурманская область обладает серьёзными конкурентными преимуществами, важнейшие из которых — квалифицированные кадры и созидательная энергия людей», — отметил Путин.

По его словам, среди ключевых приоритетов региона — повышение качества жизни, совершенствование социальной сферы и ЖКХ, благоустройство городов и посёлков. Также он отметил важность реализации стратегических программ развития Арктики, Северного морского пути и Мурманского транспортного узла.

Президент добавил, что история региона «создавалась смелыми, решительными, талантливыми людьми», благодаря самоотверженности которых в суровых условиях построены крупные объекты транспортной инфраструктуры, создан промышленный потенциал.

В мае 2023 года исполняется 85 лет Мурманской области. В столице региона праздничные мероприятия проходят с 26 по 28 мая.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 26 мая Путин заявил, что в число общенациональных приоритетов России входят вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности. По его словам, эффективное управление природными ресурсами является основой развития и напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы и на здоровье и качество жизни людей.