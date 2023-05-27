Москва, 27 мая, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью Екатерине Стриженовой на Первом канале о том, почему было принято решение оставить Херсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Что касается оставления Херсона, то воспринял это тяжело», — отметил он.

Сальдо сообщил, что совместно с главой Крыма Сергеем Аксёновым боролись за то, чтобы Херсон не оставлять.

«Но нашу точку зрения не приняли. Военные предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру», — поделился врио губернатора, добавив, что с военной точки зрения это решение было правильным.

«Днепр — большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны», — уточнил Сальдо.

Ранее он рассказал, как его отравили в августе 2022 года. По его словам, отравлен он был человеком из ближнего окружения за «очень большие деньги», ему в еду добавили боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно.

При это врио губернатора Херсонской области добавил, что СБУ «вела охоту» за ним с начала марта 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа 2022 года Сальдо был срочно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли на лечение сначала в Крым, а затем в Москву. 19 сентября 2022 года он вернулся к своим обязанностям.