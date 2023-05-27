Украина, 27 мая, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Богодуховском районе Харьковской области, сообщило 27 мая издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Ранее в Харьковской, а также Полтавской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.

Позднее воздушную тревогу включили также в Кировоградской и Днепропетровской областях. Сообщалось о взрывах в Краматорске на временно оккупированной Украиной части ДНР.

26 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Мерефе Харьковской области загорелся Утковский нефтеперерабатывающий завод. Пожар на предприятии подтвердили и местные власти.

В ночь на 26 мая по Украине был нанесён комбинированный удар с применением стратегических бомбардировщиков и дронов «Герань». Прогремела серия мощных взрывов в целом ряде городов, в том числе в Киеве, Днепропетровске и Харькове.