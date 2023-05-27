Москва, 27 мая, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Артёмовск стал величайшей ловушкой в истории, в которой главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин похоронил ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Бахмут стал, возможно, самой успешной западнёй, когда-либо созданной в военной истории», — сказал офицер в своём блоге на видеохостинге YouTube.

По его словам, Артёмовск стал «кладбищем украинской армии». Макгрегор также напомнил, что в битве за населённый пункт погибли или получили ранения минимум 50 тыс. человек.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что потеря ВСУ Артёмовска после длительных и кровопролитных попыток удержать его приведёт к катастрофическим последствиям для украинского государства и станет для Владимира Зеленского тем же, чем был Сталинград для Гитлера.

Как сообщало ИА Регнум, Артёмовск был взят войсками РФ 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов отрядов «Вагнер» и подразделений Вооружённых сил России. Операция по освобождению города началась 8 октября 2022 года, она длилась 224 дня.

27 мая бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что Артёмовск находится полностью под российским контролем, линия фронта уже в нескольких километрах от города.