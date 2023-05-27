Москва, 27 мая, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам западных ценностей и считают важным сохранение традиций. Об этом 27 мая заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1» после визита в Эр-Рияд.

Валерий Шарифулин/ТАСС Эр-Рияд

«Что в России, что в королевстве не приемлют попытки извне привнести к нам в страны какие-то специфические западные ценности», — сказал Колокольцев.

Он отметил, что Россию и Саудовскую Аравию многое объединяет с учётом международной повестки, особенно сохранение традиционных ценностей. По его словам, обе страны занимают однозначную позицию в этом вопросе.

Колокольцев ранее совершил визит в Эр-Рияд, где обсуждал со своим саудовским коллегой в том числе вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западные страны начали разрушать базовые нормы и ценности. По его словам, другим государствам необходимо объединять усилия, чтобы добиваться единой архитектуры безопасности.