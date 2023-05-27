Хабаровск, 27 мая, 2023, 19:28 — ИА Регнум. В Хабаровском крае потерпел крушение мотодельтаплан. Об этом 27 мая сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Илья Наймушин/РИА Новости Мотодельтаплан

ЧП произошло в Комсомольске-на-Амуре около 19:00 по местному времени (12:00 мск).

«В Комсомольске-на-Амуре во время взлёта упал мотодельтаплан, пилот 1957 года рождения погиб», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на место происшествия выехал представитель транспортной прокуратуры. Ведомство также намерено проверить использование законодательства о безопасности полётов.

В Восточном межрегиональном СУСК РФ сообщили, что, по предварительным данным, погибший совершал полёт на собранном им мотопараплане и «не справился с управлением». ЧП произошло на окраине города. Следователями организована проверка согласно статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта…».

Как сообщало ИА Регнум, ранее легкомоторный самолёт Piper-PA28-140 разбился в Республике Коми. Инцидент произошёл около населенного пункта Усть-Кулом. Самолёт упал на частное домовладение.