Донецк, 27 мая, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Из воинской части в ДНР сбежали семь военнослужащих, бывших заключённых, сообщает 27 мая ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Трое сбежавших уже задержаны.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных — военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР», — сказал собеседник агентства.

Трое сбежавших были задержаны в одном из кафе в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один беглец мёртв — его застрелили другие сбежавшие, поскольку тот хотел сдаться властям. Троих человек ищут, в том числе на территории Ростовской области.

25 мая сообщалось, что суд в Казахстане оставил в силе приговор в отношении гражданина России Игоря Санджиева, который сбежал в республику из воинской части, расположенной в Элисте. Ранее он был признан виновным по статье об умышленном незаконном пересечении границы и осуждён на шесть месяцев ограничения свободы. Санджиеву дали месяц на то, чтобы добровольно покинуть Казахстан.

В январе 2023 года сообщалось, что сбежавший с оружием из воинской части в зоне проведения спецоперации военнослужащий Дмитрий Перов обнаружен и ликвидирован в Липецкой области.