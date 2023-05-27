Киев, 27 мая, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй не предлагал европейским лидерам убедить киевский режим оставить Москве территории, приобретённые после начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеовключения в запрещённой социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

26 мая американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщило, что представитель китайского правительства в ходе своего турне по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией её новых регионов.

По словам украинского дипломата, после появления слухов он связался с партнёрами в Европе и те «в один голос» заявили, что вопрос о территориальных уступках не обсуждался.

Кулеба призвал граждан сохранять здравый смысл и не доверять информации из непроверенных источников. Он выразил уверенность в том, что страны Запада не будут готовить план против Киева за спиной украинских властей.

Как сообщало ИА Регнум, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем подтвердил приверженность Москвы разрешить конфликт на Украине политико-дипломатическим путём. Глава МИД России выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса и высоко оценил готовность Пекина «играть позитивную роль в его урегулировании».