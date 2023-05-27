Москва, 27 мая, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Шахматистки из России Екатерина Лагно и Александра Горячкина завоевали путёвки в турнир претенденток, который состоится в апреле 2024 года в Торонто.

Владимир Вяткин/РИА Новости Екатерина Лагно

27 мая на Кипре завершился четвёртый этап Грап-при Международной шахматной федерации (FIDE). Сообщается, что Лагно стала пятой, а Горячкина — восьмой.

По итогам четырёх этапов первой в общем зачете стала Екатерина Лагно, Александра Горячкина — второй.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 мая 2023 года Федерация шахмат России (ФШР) официально стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (ACF). Отмечается, что в результате этого российские шахматисты получат возможность принимать участие в большом количестве крупных международных соревнований, а Россия сможет проводить важнейшие турниры азиатского календаря.