Москва, 27 мая, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу над московским «Торпедо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 27 мая в Химках и завершилась со счётом 3:1.

Алексей Даничев/РИА Новости Мяч в воротах

Игроки «Оренбурга» дважды реализовали пенальти, голы забили нападающий Дмитрий Воробьёв на 42-й минуте и полузащитник Химми Марин на 50-й.

Также отличился хавбек «Оренбурга» Данил Капустянский на 87-й минуте. У «Торпедо» точным ударом отметился полузащитник Марио Чурич на 45-й.

С 76-й минуты «Торпедо» играло в меньшинстве после удаления защитника Артёма Самсонова.

В настоящее время «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 43 очка после 29 матчей. «Торпедо» идёт на последнем, 16-м, месте с 13 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, екатеринбургский «Урал» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.