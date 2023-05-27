Херсон, 27 мая, 2023, 18:44 — ИА Регнум. ВСУ анонсируют, но не начинают своё контрнаступление, но и сами разговоры об этом наступлении — элемент информационной войны, заявил 27 мая врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Евгений Биятов/РИА Новости Владимир Сальдо

«Уже много дней киевский режим анонсирует так называемое «контрнаступление», но оно никак не начинается. Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолён — в войне произошёл перелом и враг просто боится. Наши военные готовы их встретить как положено — по-мужски», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Но и сами разговоры являются элементом войны — информационной, отметил врио губернатора. Современная война идёт в том числе в информационном пространстве и противник вбрасывает много ложных данных, об этом необходимо помнить, добавил Сальдо.

Ранее врио губернатора Херсонской области отмечал, что у президента Украины Владимира Зеленского всё ещё остаётся шанс закончить военный конфликт. Для этого нужно перестать следовать получаемым с Запада «инструкциям», сказал он.

Руководители киевского режима ранее продолжили делать противоречивые заявления о контрнаступлении ВСУ. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наступление уже идёт и представляет собой не «единичное событие», а десятки «различных действий», некоторые из которые уже совершаются. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что контрнаступление ещё не началось, поскольку власти Украины ждут получения всего обещанного вооружения от Запада.