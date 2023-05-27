Москва, 27 мая, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет город Часов Яр к западу от Артёмовска, написали 27 мая обозреватели американского издания Military Watch Magazine.

Евгений Биятов/РИА Новости Артёмовск

Журналисты напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский, который, как сообщается, лично отдал приказ защищать Артёмовск, предупреждал, что с утратой этого города Вооружённые силы Украины (ВСУ) рискуют лишиться Славянска и Краматорска.

Как отмечается в статье, перешедший под контроль России Артёмовск имеет серьезное стратегическое значение из-за логистических узлов, которые проходят через него.

По мнению экспертов, опрошенных ИА Регнум, освобождение Артёмовска открывает возможность для срезания Северского выступа — освобождения города Северска (к северу от Артёмовска), где гарнизон ВСУ находится в полуокружении с севера и юга. Второе открывающееся направление — западное, на город Часов Яр, куда отошли разбитые в Артёмовске соединения противника.

Стратегически «нашим войскам освобождение Артёмовска позволяет в дальнейшем развивать наступление, как на юг — в сторону Дзержинска, с последующим выходом по направлению на Красноармейск, так и на север — в сторону Красного Лимана по направлению к Изюму», — поделился предположением с ИА Регнум экс-замначальника Управления народной милиции ДНР, полковник в отставке Эдуард Басурин.

По его мнению, дальнейшее продвижение к району Дзержинск — Красноармейск и на краснолиманском направлении позволит окружить группировку ВСУ, считавшуюся наиболее боеспособной — в районе городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

«Освобождение Артёмовска в дальнейшем позволит нам не штурмовать города, а окружить их, предложить противнику сдаться или, в случае отказа, уничтожить», — считает Басурин.