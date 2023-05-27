Страсбург, Франция, 27 мая, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Элина Свитолина после финального матча на турнире в Страсбурге не пожала руку россиянке Анне Блинковой.

IMAGO/Chryslene Caillaud/Panor/Global Look Press Анна Блинкова

Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 6:2, 6:3. Когда матч завершился, соперницы пожали руку судье, однако обошлись без личных рукопожатий.

Накануне украинская спортсменка также не пожала руку россиянке Варваре Грачёвой. Свитолина обыграла Грачёву в четвертьфинальном матче.

Аналогичный случай произошёл после полуфинального матча на турнире категории WTA 1000 в Риме. Теннисистка с Украины Ангелина Калинина отказалась от рукопожатия с российской спортсменкой Вероникой Кудерметовой.

«Мы не пожали друг другу руки, потому что она из России. Да, я понимаю, что это спорт, но здесь есть и политика, ничего личного, поэтому это неприемлемо в данной ситуации», — рассказала украинская спортсменка.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта стало известно, что организаторы Уимблдона допустят российских теннисистов к участию в турнире 2023 года в нейтральном статусе и при соблюдении «ряда условий». Так, спортсмены из РФ должны отказаться от демонстрации национальной символики, а также от «положительных высказываний» о России.

25 апреля несколько российских и белорусских теннисистов подписали декларации для выступления на Уимблдоне. При этом на турнире будут запрещены флаги России и Белоруссии, а также любые символы поддержки специальной военной операции, и его не покажут ни в России, ни в Белоруссии.