Донецк, 27 мая, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Одним из результатов очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ стало прямое попадание снаряда в квартиру жилого дома на улице Вахрушева, сообщил 27 мая мэр города Алексей Кулемзин.

Николай Тришин/ТАСС Жилой дом после обстрела со стороны ВСУ в Донецке

«В Куйбышевском районе в результате варварского обстрела укронацистов зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома по ул. Вахрушева», — рассказал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 27 мая Кулемзин рассказал о продолжающихся «хаотичных обстрелах» жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ. В Киевском районе города в одном из частных домов была повреждена кровля, в Куйбышевском районе повреждения получили два частных дома — осколками были посечены кровли, фасады, вылетели стёкла.

С полуночи до 18:00 мск 27 мая ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 20 раз, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации. Обстрелам, помимо Донецка, подверглись Волноваха, Ясиноватая, Макеевка и другие населённые пункты. В большинстве случаев ВСУ использовали 155 мм снаряды или ракеты из РСЗО.