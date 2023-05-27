Киев, 27 мая, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал в социальной сети Twitter заявление заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина по завершению конфликта на Украине.

Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Подоляк

Ранее замглавы МИД РФ назвал одно из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине — Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Представитель МИД подчеркнул, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий украинской армии, а также вооружения Запада.

Среди условий украинский чиновник назвал вывод Вооружённых сил России с территории Украины, признание Москвой суверенитета постсоветских стран, «выдачу военных преступников», создание демилитаризованной зоны.

Также руководство киевского режима выступило за сокращение числа российских ракет большой дальности, проведение конференции по контролю над ядерным арсеналом России, оформление «репарационных выплат».

Ранее Подоляк заявил, что власти Украины согласятся на посредничество Ватикана для организации переговоров с Россией только в том случае, если Святой престол полностью поддержит требования Киева.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что для Украины нет другого пути, кроме как заключить мирный договор с Россией, и делать это необходимо сейчас. Особое внимание он обратил на то, что договорённости должны быть достигнуты «без предварительных условий». Белорусский лидер выразил уверенность, что это понимают и на Украине.