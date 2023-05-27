В офисе Зеленского выдвинули России встречные условия по мирным переговорам
Подоляк выдвинул «встречные» условия для мира на Украине в ответ на требования России
Киев, 27 мая, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал в социальной сети Twitter заявление заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина по завершению конфликта на Украине.
Ранее замглавы МИД РФ назвал одно из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине — Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Представитель МИД подчеркнул, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий украинской армии, а также вооружения Запада.
Среди условий украинский чиновник назвал вывод Вооружённых сил России с территории Украины, признание Москвой суверенитета постсоветских стран, «выдачу военных преступников», создание демилитаризованной зоны.
Также руководство киевского режима выступило за сокращение числа российских ракет большой дальности, проведение конференции по контролю над ядерным арсеналом России, оформление «репарационных выплат».
Ранее Подоляк заявил, что власти Украины согласятся на посредничество Ватикана для организации переговоров с Россией только в том случае, если Святой престол полностью поддержит требования Киева.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что для Украины нет другого пути, кроме как заключить мирный договор с Россией, и делать это необходимо сейчас. Особое внимание он обратил на то, что договорённости должны быть достигнуты «без предварительных условий». Белорусский лидер выразил уверенность, что это понимают и на Украине.