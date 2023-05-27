Специа, Италия, 27 мая, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Торино» одержал победу над «Специей» в матче 37-го тура итальянской серии А. Встреча прошла 27 мая и завершилась со счётом 4:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На 24-й минуте защитник «Специи» Пшемыслав Висневски отметился автоголом. После этого отличились полузащитники «Торино» Самуэле Риччи на 72-й минуте, Иван Илич на 76-й и нападающий Янн Карамо на 96-й.

Бывший хавбек московского ЦСКА Никола Влашич, выступающий за «Торино», отдал две голевые передачи. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и, не отметившись результативными действиями, был заменён на 87-й минуте.

В настоящее время «Торино» с 53 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» идёт на 17-м месте с 31 очком.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 мая Миранчук получил травму, сломав мизинец, и пропустил матч 35-го тура Серии А против «Вероны». В той игре «Торино» победил со счётом 1:0.