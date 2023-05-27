Судак, Крым, 27 мая, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко 27 мая принял участие в церемонии открытия в крымской бухте Капсель Академии творческих индустрий «Меганом» — круглогодичного образовательного центра арт-кластера «Таврида».

Валерий Мельников/РИА Новости Сергей Кириенко

«Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации», — сказал Кириенко на церемонии открытия.

Общая площадь образовательного центра составляет 27 га. Сергею Кириенко показали жилые и хозяйственные корпуса, творческие мастерские и лаборатории. В учебных пространствах — мастерских цифровизации, художественные залах, мастерских театра, помещениях кинопоказа и др. — могут одновременно работать до 900 человек. Предусмотрены выставочные пространства для демонстрации результатов работы.

«По задумке организаторов, даже обычные конструкции на территории академии «Меганом» будут превращаться в художественные полотна и арт-объекты. Так, на стене пищевого блока уже появился мурал «Мыс», а колонны, обрамляющие здание, украшены графическим дизайном», — рассказали в пресс-службе арт-кластера.

Также Кириенко принял участие в церемонии символического старта строительства контент-центра — комплекса помещений и инфраструктуры для организации полного цикла кинопроизводства, который призван стать центром притяжения для кинематографистов всей России и где молодым авторам создадут условия для освоения новейших технологий кино — и видеопроизводства совместно с экспертами.

«Частью культурной программы [церемонии открытия] стала первая в Крыму мультимедийная выставка «День первый», перфоманс на строительном кране «Ловцы снов», джазовая программа с участием квинтета Игоря Бутмана, трибьют «Иванушки International», посвященный Легенде Тавриды — Игорю Матвиенко, с участием известных артистов», — рассказали также в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, певец и резидент арт-кластера «Таврида» Стас Море поддержал песней российских военных, проходящих реабилитацию после участия в спецоперации на Украине. Клип был опубликован 19 мая. Музыкант рассказал, что полгода назад выступил перед солдатами, которые проходили реабилитацию, встреча вышла душевной и затянулась на три часа.