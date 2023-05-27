Уфа, 27 мая, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Жительница Уфы, которая зарезала сына-инвалида и после этого пыталась свести счёты с жизнью, скончалась в больнице, сообщил 27 мая Telegram-канал Mash Batash.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

Как говорится в информации, врачи пытались спасти женщину, однако она умерла, так и не выйдя из комы.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошел в ночь на 26 мая. Пенсионерка, которая 30 лет ухаживала за тяжелобольным сыном, несколько раз ударила его ножом в шею, после чего наглоталась таблеток и впала в кому. При этом женщина оставила записку, в которой написала, что устала так жить.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области из-за личной неприязни 50-летняя женщина подмешала яд в молочную кашу и отравила 23-летнюю дочь-инвалида, а также трёх внуков 3, 5 и 7 лет. Двое детей скончались на месте, ещё один ребёнок и дочь обвиняемой в медучреждении.