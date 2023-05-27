Москва, 27 мая, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал 27 мая самым тяжёлым днём в Шебекинском округе. В своём Telegram-канале он сообщил, что при обстреле региона ВСУ погиб один человек, а также пострадали двое подростков.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

«Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице», — рассказал глава региона.

Среди пострадавших от обстрела есть дети — девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. По словам Гладкова, они транспортируются в детскую областную больницу.

Гладков также отметил, что два снаряда попали на территорию двух крупных предприятий, в результате чего произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты, а сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние.

Ранее стало известно, что в селе Поповка Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат.

Как сообщало ИА Регнум, город Шебекино 27 мая находится под сильным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. Повреждены шесть многоквартирных домов, несколько магазинов. Сгорел один гараж вместе с автомобилем, повреждена линия электропередачи.

Кроме того, глава региона рассказал о многочисленных обстрелах Белгородской области 26 мая. Атакам подверглись многие районы региона: Белгородский, Волоконовский и Краснояружский, Валуйский и Грайворонский городские округа. Больше всего обстрелам подвергся Шебекинский городской округ: за сутки ВСУ обстреляли его 106 раз.