Алёшки, Херсонская область, 27 мая, 2023, 17:34 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли машину скорой помощи в Алёшках Херсонской области, врачи сумели спастись лишь чудом, сообщил 27 мая председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня днем в Алешках под артобстрел попала бригада скорой помощи, которая прибыла на вызов к больной. Нацисты прицельно били по медикам прямо в жилом квартале пос. Казачьи Лагери», — рассказал Алексеенко в своём Telegram-канале.

Медики успели спастись, спрятавшись в подвале. В результате инцидента никто не пострадал. Автомобиль скорой помощи изрешетило осколками, он загорелся, но фельдшер и водитель сумели потушить пожар, отметил Алексеенко.

«Спасибо медикам за настоящий героизм! Обязательно представим их к наградам», — добавил он.

26 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки средства ПВО России перехватили в зоне проведения специальной военной операции ракету «Гром-2», 10 снарядов HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow, а также 20 беспилотников в нескольких регионах, в том числе в Херсонской области.

25 мая в управлении ФСБ по Херсонской области рассказали, что гражданин Украины и двое граждан России были задержаны на территории региона по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования. В их отношении возбуждены уголовные дела.