В Москве на теплоходе с людьми ликвидировали возгорание
На Космодамианской набережной в Москве ликвидировали возгорание на теплоходе с людьми
Москва, 27 мая, 2023, 17:33 — ИА Регнум. На Космодамианской набережной в Москве на теплоходе ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб города.
Отмечается, что из моторного отсека теплохода «Олимпиада», на котором находились люди, шёл дым.
«Людей всех высадили, теплоход уже причалил к берегу. Возгорание ликвидировано», — приводит агентство слова собеседника.
По информации журналистов, возгорание произошло по адресу: Космодамианская набережная, дом 46/50, строение 1.
Как передавало ИА Регнум, в Москве ликвидировали пожар в павильонах рынка «Садовод», расположенного на юго-востоке города. Ранее стало известно, что на территории рынка произошло плотное задымление. Загорелись три павильона на третьем этаже здания. Площадь пожара составила 50 кв. м.
25 мая возгорание произошло в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века. Здание расположено в центре Москвы. Информация о пострадавших не поступала.