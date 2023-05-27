Москва, 27 мая, 2023, 17:33 — ИА Регнум. На Космодамианской набережной в Москве на теплоходе ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб города.

Григорий Сысоев/РИА Новости Теплоход в Москве

Отмечается, что из моторного отсека теплохода «Олимпиада», на котором находились люди, шёл дым.

«Людей всех высадили, теплоход уже причалил к берегу. Возгорание ликвидировано», — приводит агентство слова собеседника.

По информации журналистов, возгорание произошло по адресу: Космодамианская набережная, дом 46/50, строение 1.

Как передавало ИА Регнум, в Москве ликвидировали пожар в павильонах рынка «Садовод», расположенного на юго-востоке города. Ранее стало известно, что на территории рынка произошло плотное задымление. Загорелись три павильона на третьем этаже здания. Площадь пожара составила 50 кв. м.

25 мая возгорание произошло в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века. Здание расположено в центре Москвы. Информация о пострадавших не поступала.