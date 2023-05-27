Протоиерея Калинина запретили в служении из-за иконы «Троица»
РПЦ: протоиерей Калинин запрещён в служении за воспрепятствование перемещению иконы «Троица»
Москва, 27 мая, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в священнослужении протоиерея Леонида Калинина за воспрепятствование перенесению иконы «Троица» Андрея Рублёва в храм Христа Спасителя. Об этом 27 мая сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Калинин также освобождён от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ и от должности настоятеля московского храма священномученика Климента, папы римского.
Как ранее сообщало ИА Регнум, 15 мая президент России Владимир Путин принял решение о возвращении «Троицы» Русской православной церкви. Патриарх назвал это решение историческим.
Предполагалось, что икона будет передана в храм к празднику Троицы (4 июня). Однако выяснилось, что состояние иконы «нестабильно», и специалисты не рекомендовали её перемещать.
Калинин признал, что переносить «Троицу» из музея в храм без подготовки «крайне опасно». По его словам, нужно создать для неё специальный киот и тогда «профессиональное сообщество даже не будет высказывать возражений против передачи ее на стационарное хранение в Троицком соборе».