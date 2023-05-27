Москва, 27 мая, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в священнослужении протоиерея Леонида Калинина за воспрепятствование перенесению иконы «Троица» Андрея Рублёва в храм Христа Спасителя. Об этом 27 мая сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

Калинин также освобождён от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ и от должности настоятеля московского храма священномученика Климента, папы римского.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 15 мая президент России Владимир Путин принял решение о возвращении «Троицы» Русской православной церкви. Патриарх назвал это решение историческим.

Предполагалось, что икона будет передана в храм к празднику Троицы (4 июня). Однако выяснилось, что состояние иконы «нестабильно», и специалисты не рекомендовали её перемещать.

Калинин признал, что переносить «Троицу» из музея в храм без подготовки «крайне опасно». По его словам, нужно создать для неё специальный киот и тогда «профессиональное сообщество даже не будет высказывать возражений против передачи ее на стационарное хранение в Троицком соборе».