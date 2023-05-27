В Ливане считают, что Зеленскому не удалось мобилизовать мир против России
Al Mayadeen: гастроли Зеленского не помогли ему мобилизовать мир против российского режима
Москва, 27 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский не смог мобилизовать весь мир против России, считает журналист ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил.
Он сравнил «гастроли» Зеленского с действиями президента США Джорджа Буша — младшего, который стремился заручиться наиболее широкой мировой поддержкой перед оккупацией Ирака в 2003 году.
«Бывший президент США пытался выставить американское вторжение в Ирак и Афганистан как борьбу между добром и злом, сравнив их с крестовыми походами», — пояснил Исмаил.
Зеленский, по его мнению, идёт по стопам США и пытается мобилизовать мир против российского режима. Однако, считает журналист, старания украинского лидера оказались напрасны: на саммите Лиги арабских государств ему позволили только произнести речь.
Тем временем обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин накануне высказал мнение, что Зеленский мог потерять власть в стране из-за действий Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
Он считает, что для дальнейшей поддержки Украины у США нет рациональной причины. Сначала в Вашингтоне оправдывали поставку оружия ВСУ выигрышем в конфликте, теперь оказание военной поддержки объясняется бедственным положением Киева, резюмировал Делвин.
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру высказал мнение, что правительство Зеленского скоро может развалиться, когда ослабнет поддержка со стороны США.