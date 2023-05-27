Москва, 27 мая, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин учредил в России новую государственную награду — орден Гагарина. Соответствующий указ опубликован 27 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото ИТАР-ТАСС Юрий Гагарин

Орден будет присуждаться за заслуги в космонавтике. В частности, за успешный пилотируемый полёт корабля и участие в организации полёта, за заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности.

Также награду будут вручать за заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, за успехи в подготовке учёных и инженеров.

Отмечается, что орденом могут быть награждены иностранные граждане за сотрудничество с Россией в области исследования и использования космического пространства.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Путин одобрил предложение учредить орден имени первого в мире космонавта Юрия Гагарина.