Брянск, 27 мая, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Сообщения о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района Брянской области не соответствуют действительности, сообщил 27 мая глава региона Александр Богомаз.

Богомаз опроверг сообщения о попытке проникновения ДРГ на территорию Брянской области
Иван Шилов ИА REGNUM

«Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что 27 мая ВСУ обстреляли населённые пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В ответ на действия ВСУ пограничными войсками и ВС России были произведены ответные действия, отметил Богомаз.

«Огневые точки подавлены», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что украинская ДРГ якобы пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области, также сообщалось о попытке прорыва около села Бровничи. В свою очередь, военкоры также опровергли данную информацию.