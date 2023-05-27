Брянск, 27 мая, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Сообщения о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района Брянской области не соответствуют действительности, сообщил 27 мая глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что 27 мая ВСУ обстреляли населённые пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В ответ на действия ВСУ пограничными войсками и ВС России были произведены ответные действия, отметил Богомаз.

«Огневые точки подавлены», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что украинская ДРГ якобы пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области, также сообщалось о попытке прорыва около села Бровничи. В свою очередь, военкоры также опровергли данную информацию.