Тампере, Финляндия, 27 мая, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Сборная Канады одержала победу над командой Латвии в полуфинале чемпионата мира по хоккею — 2023. Встреча завершилась со счётом 4:2.

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В первые два периода сборная Латвии вела в счёте. В составе команды шайбы забросили нападающие Данс Лочмелис и Рудольф Балцерс. У канадцев отличился форвард Сэмми Бле.

В третьем периоде сборная Канады забила три гола. Точными бросками отметились нападающие Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лотон.

Таким образом, команда Канады вышла в финал чемпионата мира, в котором сыграет с победителем матча США — Германия.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая сборная Германии одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею — 2023. Встреча завершилась со счётом 3:1.