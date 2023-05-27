Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 27 мая, 2023, 16:50 — ИА Регнум. На окраине Комсомольска-на-Амуре упал самодельный мотопараплан, один человек погиб. Об этом 27 мая сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

zapsib-sut. sledcom.ru Мотопараплан

По информации ведомства, ЧП произошло 27 мая около 19:00 по местному времени (12:00 мск).

«На окраине Комсомольска-на-Амуре мужчина совершал полет на мотопараплане, который собрал самостоятельно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе полёта он не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с поверхностью земли. Мужчина погиб на месте происшествия.

По факту происшествия проводится проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая в Приморском крае парапланерист получил множественные травмы после падения на склон горы Брат. Спасателям потребовалось около часа, чтобы добраться до пострадавшего. Ему оказали первую помощь, а затем на носилках доставили к подножию сопки. Позже его госпитализировали.