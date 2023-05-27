Будапешт, 27 мая, 2023, 16:47 — ИА Регнум. К Венгрии, власти которой публично критиковали проект очередного, 11-го пакета санкций против России, присоединилась Греция, сообщает 27 мая Poliico со ссылкой на пять дипломатических источников.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Венгрия и Греция для согласования новых санкций против России требуют исключения своих компаний из списка «спонсоров войны», составленного Киевом, отмечает издание.

Как утверждают источники агентства, Венгрия и Греция «вставляют палки в колёса» коллективного согласования ограничительных мер и используют это «в качестве политического рычага» для исключения своих компаний из списка «спонсоров войны».

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая министры иностранных дел стран — членов Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций в отношении России, а также о дополнительной военной помощи Киеву из Европейского фонда мира.

Венгрия увязала военную помощь Киеву с требованием исключить банк OTP из списка «международных спонсоров войны».