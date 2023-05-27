Вашингтон, 27 мая, 2023, 16:50 — ИА Регнум. ВСУ столкнутся с многочисленными проблемами, связанными с западными танками. Об этом написал американский новостной журнал Newsweek.

Сергей Корсун ИА REGNUM Техника для ВСУ

Отмечается, что после поставки Западом Киеву танков проблемы Украины решены не будут. Авторы статьи обращают внимание на то, что ВСУ столкнутся с трудностями в плане обучения личного состава, логистики, а также координации этого вида техники.

Уточняется, что ВСУ нужно будет не только интегрировать незнакомые и сложные системы, но и учесть их вес в переменчивых погодных условиях.

Издание обратило внимание на то, что американские танки Abrams, которые планируется поставить на Украину только осенью, являются довольно сложной техникой, на них трудно обучаться, кроме этого, они потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у ВСУ нет.

Ещё одной проблемой является то, что подготовка экипажей украинских танков проходит очень быстро, что может создать проблемы с их эффективным использованием, указывается в статье.

Авторы пришли к выводу, что западные танки вряд ли окажут значительное влияние на поле боя из-за малого количества поставленных машин.

«Трудно сказать, будут ли эти западные танки иметь решающее значение. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо Украина сможет поддержать их пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащие ВСУ в Германии приступили к обучению управлению американскими танками Abrams. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на заявление Пентагона. По её информации, 26 мая около 200 военных ВСУ приступили к общевойсковому инструктажу в Хоэнфельсе и Графенворе. Ещё 200 военнослужащих начали обучать заправлять танки и их обслуживать.

Ранее издание USA Today со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что власти Соединённых Штатов планируют передать Вооружённым силам Украины танки Abrams без ряда функций, связанных с «чувствительными» технологиями. Передача техники может состояться уже осенью 2023 года.