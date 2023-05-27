Москва, 27 мая, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что предел эскалации украинского конфликта должен диктовать разум.

Валерий Шарифулин/ТАСС Дмитрий Песков

«Трудно сказать, где предел. Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, где предел эскалации конфликта.

Песков уточнил, что степень прямой и косвенной вовлечённости западных стран в события на Украине растёт с каждым днём.

Комментируя очередные поставки вооружения Киеву, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что они лишь растягивают конфликт во времени. Он также отметил, что военная помощь Запада не изменит ситуацию коренным образом.

«Это вообще не может изменить ситуацию», — подытожил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что усиленные поставки вооружения ВСУ говорят о том, что США и западные союзники хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его более кровопролитным.

Он также подчеркнул, что страны Запада не прекращают настаивать на контрнаступлении ВС Украины.