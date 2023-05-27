Мелитополь, 27 мая, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Распространённая украинскими источниками информация о нанесении ВСУ удара по заводу «Азовкабель» в Бердянске не подтверждается, сообщает 27 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сергей Мальгавко/ТАСС Бердянск

«В Бердянске удара не было: подорвана невзорвавшаяся британская ракета Storm Shadow. При прошлом ударе врага одна ракета в районе порта не взорвалась», — сказано в сообщении.

ВСУ наносили удары по Бердянску 25 мая. Кроме того, ещё один обстрел с применением четырёх британских ракет Storm Shadow и трёх ложных целей был осуществлён 21 мая.

27 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что средства ПВО России за минувшие сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 ракет HIMARS и две противорадиолокационные ракеты Harm. Также было уничтожено 12 беспилотников ВСУ на территориях ЛНР, ДНР и Запорожской области.