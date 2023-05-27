Белград, 27 мая, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Сербские военные подразделения распределяются и занимают позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Об этом 27 мая заявил сербский министр обороны Милош Вучевич.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Солдаты ВС Сербии

Ранее в Совбезе Сербии сообщили, что контингент Североатлантического альянса в Косово и Метохии (KFOR) не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) в ходе силовой акции полиции самопровозглашённой республики на севере края. Уточнялось, что армия страны остаётся в максимальной боеготовности.

«Происходит развёртывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции», — приводит слова министра издание «Вечерние новости».

Вучевич подчеркнул, что сербской армии «не хочется играть в военные игры». Он также добавил, что развёртывание подразделений происходит в соответствии с текущей обстановкой, и они останутся на позициях в дальнейшем.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая президент Сербии Александр Вучич привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашённой Республике Косово. Он также призвал страны Североатлантического альянса предотвратить насилие над сербами в регионе и инициировал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией.