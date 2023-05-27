Минск, 27 мая, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Размещение на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия поможет сдержать агрессивные намерения как НАТО, так и Киева, отметили в своей публикации 27 мая обозреватели китайского издания Sohu.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

«В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией. Если там (в Белоруссии — ред.) будет размещён «Искандер-М» с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», — полагают авторы.

США размещают своё ядерное оружие в целом ряде стран Европы, теперь установится новый баланс сил, что заставит как Вашингтон и НАТО, так и Украину быть более осмотрительными, сказано в публикации. Кроме того, размещение ТЯО поможет защитить и саму Белоруссию, добавили авторы.

25 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, в том числе возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной, напомнил он.

При необходимости для обеспечения безопасности Союзного государства будут приняты и дополнительные меры, подчеркнул Шойгу. В минобороны Белоруссии в свою очередь отметили, что размещение российского нестратегического ядерного оружия на территории республики станет «действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

Решение о размещении российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии является возвратом к практике сдерживания сил НАТО в Европе, которая существовала во времена холодной войны, а принятие этого решения было вызвано в том числе и заявлениями польских политиков о намерении поддержать ожидающийся ими вооружённый переворот в Минске, сказал в беседе с ИА Регнум директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.