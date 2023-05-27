В Сербии считают, что премьер Косова мечтает быть похожим на Зеленского
Глава МО Сербии Вучевич: премьер Косова мечтает быть в роли жертвы, как Зеленский
Москва, 27 мая, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти занимается террористической деятельностью и мечтает выступать в образе жертвы, как президент Украины Владимир Зеленский, отводя Белграду роль агрессора, заявил 27 мая министр обороны Сербии Милош Вучевич.
Он призвал не играть на руку Курти, который «каждое утро воображает, что он является Зеленским и станет жертвой», а Белград — агрессором.
Вучевич также подчеркнул, что события, произошедшие 26 мая в сербских муниципалитетах, являются самым настоящим терроризмом по отношению к мирным жителям.
Как сообщало ИА Регнум, 26 мая президент Сербии Александр Вучич привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и инициировал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией. Он призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе.
После этого последовали сообщения о столкновениях на севере Косова, где проживают преимущественно сербы, между сотрудниками местного спецназа и населением. Как сообщили местные СМИ, в результате столкновений пострадали около десятка сербов.
Утром 27 мая в Совете национальной безопасности Сербии уточнили, что армия страны остаётся в максимальной боеготовности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в связи с этими событиями заявила, что Москва решительно осуждает провокационные шаги Приштины, которые подвели ситуацию в Косово к «горячей фазе».
Ответственность за происходящее в Косове, по её словам, лежит на Соединённых Штатах Америки и Евросоюзе. Захарова отметила, что западные страны не сделали ничего, чтобы «отрезвить косовоалбанскую верхушку» и добиться выполнения брюссельских соглашений 2013 и 2015 годов.