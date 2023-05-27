Москва, 27 мая, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти занимается террористической деятельностью и мечтает выступать в образе жертвы, как президент Украины Владимир Зеленский, отводя Белграду роль агрессора, заявил 27 мая министр обороны Сербии Милош Вучевич.

GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС Альбин Курти

Он призвал не играть на руку Курти, который «каждое утро воображает, что он является Зеленским и станет жертвой», а Белград — агрессором.

Вучевич также подчеркнул, что события, произошедшие 26 мая в сербских муниципалитетах, являются самым настоящим терроризмом по отношению к мирным жителям.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая президент Сербии Александр Вучич привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и инициировал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией. Он призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе.

После этого последовали сообщения о столкновениях на севере Косова, где проживают преимущественно сербы, между сотрудниками местного спецназа и населением. Как сообщили местные СМИ, в результате столкновений пострадали около десятка сербов.

Утром 27 мая в Совете национальной безопасности Сербии уточнили, что армия страны остаётся в максимальной боеготовности.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в связи с этими событиями заявила, что Москва решительно осуждает провокационные шаги Приштины, которые подвели ситуацию в Косово к «горячей фазе».

Ответственность за происходящее в Косове, по её словам, лежит на Соединённых Штатах Америки и Евросоюзе. Захарова отметила, что западные страны не сделали ничего, чтобы «отрезвить косовоалбанскую верхушку» и добиться выполнения брюссельских соглашений 2013 и 2015 годов.