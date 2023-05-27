Мелитополь, 27 мая, 2023, 16:07 — ИА Регнум. В Бердянске прогремел мощный взрыв. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео Мощный взрыв в Бердянске

Военкоры предполагают, что, вероятнее всего, удар по Бердянску был нанесён ракетой Storm Shadow.

«Враг начал системно бить по нашим объектам в Запорожской области», — отмечают они.

Отмечается, что, согласно данным противника, удар наносился по заводу «Азовкабель».

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Как передавало ИА Регнум, 27 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что средства ПВО перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 ракет HIMARS и две противорадиолокационные ракеты Harm.

По информации СМИ, 26 мая ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow в район «Азовстали» в Мариуполе.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow абсолютным противоречием всем международным нормам в сфере вооружений. Патрушев заметил, что поставки западных вооружений Киеву проводятся с единственной целью затянуть конфликт и попытаться создать условия для недостижения Россией целей спецоперации.