Москва, 27 мая, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В Москве ликвидировали пожар в павильонах рынка «Садовод», расположенного на юго-востоке города. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

Светлана Шевченко/РИА Новости Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ

Ранее стало известно, что на территории рынка произошло плотное задымление. Загорелись три павильона на третьем этаже здания. Площадь пожара составила 50 кв. м.

По данным МЧС, возгорание было локализовано в 14:33 мск. Через восемь минут пожар был ликвидирован полностью. Информации о пострадавших не поступало.

Последний раз пожар на рынке «Садовод» произошёл в ноябре прошлого года. Тогда загорелись два торговых павильона текстильной продукции, общая площадь возгорания составила 50 км. м.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая возгорание случилось в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века. Здание расположено в центре Москвы. Информация о пострадавших не поступала.