Химки, Московская область, 27 мая, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 27 мая в Химках и завершилась со счётом 3:0.

Владимир Астапкович/РИА Новости Игрок ФК «Урал» Александр Юшин

В составе «Урала» дубль оформил нападающий Александр Юшин, забивший на 24-й и 40-й минутах. Также отличился полузащитник Даниэль Мишкич на 63-й.

В настоящее время «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 33 очка после 29 матчей. «Химки» идут на 15-м месте с 18 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 22 мая нижегородский «Пари НН» одержал победу над «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0. Отличились игроки «Пари НН» Виктор Александров, Дмитрий Рыбчинский, Вячеслав Кротов и Никита Каккоев.