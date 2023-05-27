Москва, 27 мая, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Лётчика истребителя Су-25, которого ВСУ атаковали 23 мая из ПЗРК, представили к государственной награде за мужество. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Истребитель Су-25

По данным оборонного ведомства, 23 мая при возвращении после успешного выполнения боевой задачи штурмовик Су-25 под управлением командира звена был атакован ПЗРК противника.

Лётчику удалось стабилизировать повреждённую машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, лётчик представлен к ордену Мужества», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России представило военнослужащих экипажа корабля «Иван Хурс», которые отбили атаку беспилотных надводных аппаратов в районе Босфора, к боевым государственным наградам.

Государственные награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в ходе проведения спецоперации получили военнослужащие штурмовых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).