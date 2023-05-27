Донецк, 27 мая, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин выступил с критикой в адрес депутата Государственной думы Дмитрия Кузнецова (СРЗП), предложившего исключать артистов из реестра иноагентов после публичного «раскаяния» и определенного взноса на спецоперацию.

Сергей Корсун ИА REGNUM Эмигранты

25 мая российский депутат обратился в письменной форме к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением исключать из реестра иноагентов деятелей культуры «при условии публичной демонстрации солидарности с народом и финансирования гуманитарной помощи мобилизованным».

«Смею не согласиться с господином Кузнецовым ввиду того, что вся эта история смахивает на продажу индульгенций католическими священниками в средние века», — заявил советник Пушилина РИА Новости.

По мнению Гагина, человеку, внесённому в список иноагентов, не составит труда выполнить предложенные условия.

«Все это состоятельные люди, для них будет несложно заплатить какие-то взносы и какие-то деньги перечислить на СВО», — пояснил он, добавив, что артисты всё равно останутся при своём мнении, то есть иноагентами.

В начале мая донецкий рэпер и военкор Аким Апачев предложил создать реестр артистов, которые не поддерживают СВО на территорию Украины, и блокировать их продукты на стриминговых площадках России. По его словам, некоторые российские артисты «спонсируют врага», а каждое прослушивание их композиций на площадках приводит к тому, что музыкант получает отчисления.

Ранее представители движения «Зов Народа» обратились к депутатам Государственной думы с требованием прекратить выплаты пенсий и прочих пособий звёздам и иноагентам, которые уехали за границу после начала спецоперации и выступают с критикой в адрес Москвы.